Российские бизнесмены ищут новые пути для вывода капитала с Кипра

Пытаясь избежать повышения налоговой ставки на вывод капитала, российских бизнес планирует "переезд" из Кипра, Мальты, из Люксембурга и Нидерландов.

Значительная часть организаций планирует сменить юрисдикцию, несмотря на решение других предприятий вернутся в Россию. Бизнес может переехать в Великобританию, Ирландию, Францию, Гонконг, Китай и другие. При выборе предприниматели основываются не только на критерии оптимизации налогов, их интересует диверсификация странового риска. Так, бизнес смотрит на независимое право страны, репутацию юрисдикции и развитость инфраструктуры, пишет газета "Известия".

Президент РФ Владимир Путин в марте сообщил о повышении налоговой ставки на вывод капитала за рубеж до 15%. На основании этого Минфин России предложил ряду стран переподписать соглашение об избежании двойного налогообложения на новых условиях.