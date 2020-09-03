Сергей Фургал доставлен на заседание Басманного суда Москвы

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доставлен в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос о продлении ему меры пресечения. Экс-чиновник отрицает причастность к убийствам и просит сменить следственную группу.

Следственная группа 2 сентября официально предъявила Сергею Фургалу обвинения по делу об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Кроме того, бывшего губернатора подозревают в подготовке убийства бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал отрицает свою причастность к преступлениям и просит об отводе следователей.

Решение о продлении меры пресечения будет приниматься на заседании в Басманном суде Москвы, обвиняемый уже находится в здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.