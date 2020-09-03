Депутат Бундестага: Ссора с РФ из-за Навального приведет к закату Европы

Накануне официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на основании выводов лаборатории Бундесвера заявил, что российский блогер Алексей Навальный был отравлен ядом нервно-паралитического действия класса «Новичок». Канцлер Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления, потребовала объяснений от властей РФ и предупредила о совместной с ЕС и НАТО реакции. МИД РФ указал, что заявление властей ФРГ не подкреплено фактами.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в интервью «Политике Сегодня» рассказал, кому выгодна версия о причастности России к «отравлению» блогера и спрогнозировал дальнейшее развитие событий.

— Как оппозиция в Германии отнеслась к истории с Навальным?

— В основном, есть понимание того, что это очередной проект, который спланирован целенаправленно. И основная цель этого проекта — ухудшение взаимоотношений между Россией и Германией, нацеленная также на санкции против «Северного потока — 2».

Когда мы смотрим на то, как это произошло, или как это подается сейчас в медиа, да, возникает определенное дежавю со Скрипалями (экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравление которого «Новичком» Лондон инкриминировал Москве - прим. ред.). Все политтехнологи, которые занимаются такими гнусными, мерзкими методами, даже не составили себе труда, чтобы изменить сценарий, потому что тот сценарий сработал довольно эффективно в отношениях с Россией, привел к высылке дипломатов.

— Отразится ли случившееся на реализации «Северного потока — 2»?

— Естественно. Ведь для этого все и запущенно. Сейчас будут подключены Европейский союз, подключены все другие страны и с довольно примитивной аргументацией, мол, раз Россия так себя ведет, мы тогда встанем на сторону Соединенных Штатов и заблокируем «Северный поток».

Мы блокируем сами себя. Я всегда говорил, что это выстрел себе в коленку. «Северный поток» нужен нам. Я думаю, даже больше, чем России. Наша энергетическая безопасность зависит от этого проекта. Мы останавливаем атомные станции, мы выходим из угольной энергетики и сейчас мы еще сами себя блокируем в поставках газа.

Сама логика говорит, что это просто политический истеблишмент жертвует в угоду своим политическим амбициям, благосостоянием и развитием собственной экономики. Я думаю, что когда-то за это придется отвечать кому-то и очень серьезно.

— Почему ситуация с конкретным человеком перешла в политическое русло?

— Ну а как по-другому делать политику? Ведь нужны факты, нужны аргументы. И вот сейчас этот факт и аргумент выстроился. Я все время спрашиваю себя: а что у Навального сейчас появились какие-то очень сильные, веские, ведь он уже годами занимается как оппозиционер и критик правительства, данные? Настолько опасные, что, вот если даже рассуждать, с той точки зрения, что это сделали российские спецслужбы, рискуя «Северным потоком», в который вложены миллиарды?

Ну как-то вот на чаше весов не укладывается это. Это не то равновесие. Я не думаю, что у Навального вот такой большой вес, чтобы россияне или кто-то пришли к такому решению, что да, это надо сделать. Это глупо. Это просто наивно. Рассчитано на простого обывателя, чтобы как-то все-таки опять оправдать санкционный режим против России. Удивляет, что прежде какой-то доказательной базы, какого-то расследования, сразу же идет канцлер и выдает это в медиапространство. Понятно, что это заранее запланированный ход.

— Вы верите в отравление Навального?

— Я верю, что он не просто заболел гриппом, что он отравлен. Вопрос в том, а кому это выгодно? Кому? Я пытаюсь как-то найти выгоду для России и не могу ее найти. Знаю, что кому-то выгодно, чтобы «Северный поток — 2» остановился, кому-то выгодно, чтобы ситуация с Россией усложнилась. Вот тому, кому это выгодно, ну вот того и проект.

Навальный как отработанный материал, будем так грубо говорить, который уже в принципе не мог никакого серьезного влияния на политику привнести. Ну а вот в этом виде, в таком виде, в котором он сейчас, в состоянии, котором он сейчас, он еще раз сделает «добрую услугу» этим глобалистам. Я думаю, что это мнение большинства оппозиционеров, но очень мало кто осмелится сказать об этом открыто.

— Каким видите будущий диалог Москвы и Берлина?

— Мы живем на одном континенте и у этого континента нет будущего без нашего сотрудничества. Этого будущего нет у наших детей и у наших внуков. Если мы не перестанем заниматься этой ерундой и не выстроим серьезные отношения с нашим соседом, то мы друг без друга не выживем.

Я думаю восстановятся наши отношения как экономические, так и политические. Мирный договор, договор о сотрудничестве, договор об едином экономическом пространстве — вот туда надо думать. Вот это может обеспечить благосостояние всего европейского континента.

Все остальное контрпродуктивно и ведет к разрушению не только России или Германии, а разрушению европейской цивилизации. А что за этим последует, мы все знаем.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Пилоты экстренно приземлили судно в Омске. Сначала Навального лечили российские врачи в омской БСМП №1, а позже пациента перевезли в Германию на частном самолете.

При этом, ни медики, ни правоохранители не возражали, чтобы Навального перевезли в Германию после стабилизации состояния. Немецкие врачи сначала решили, что пациента отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, химические соединения которого встречаются как в природе, так и входят в состав боевых отравляющих веществ.

Российские врачи тогда не согласились с выводами немецких коллег. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 московского Центра им. Н. И. Пирогова Борис Теплых, который обследовал Навального в Омске, сказал, что версия об ингибиторах холинэстеразы не получила лабораторного подтверждения.

При этом пробы, в которых якобы «обнаружили» вещество, немецкая сторона РФ не предоставила. МИД России ответил, что Германия в ситуации с Навальным полностью пренебрегает существующими механизмами сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Берлин не проинформировал Москву о выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных.