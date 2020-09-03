Россия и Сирия заявили, что компания США незаконно добывает нефть в САР

Соединенные Штаты и их союзники незаконно расхищают природные ресурсы Сирии, считают представители стран.

Американская компания Delta Crescent Energy заключила договор с террористами о добыче нефти в Сирии. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

Помимо расхищения природных богатств Вашингтон усугубляет ситуацию в стране, поддерживая сепаратистские Сирийские демократические силы. Минобороны России уже сообщало о незаконной добыче нефти на территории Сирии. Эксперты считают, что США ведут незаконную "бандитскую деятельность".

Помогают Вашингтону в этом, как ранее писал ФАН, тысячи американских наемников из ЧВК Blackwater. Уже больше 20 лет частная военная кампания является незаменимым инструментом США для контроля и разграбления оккупированных регионов Ближнего Востока.