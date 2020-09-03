Нарышкин: Инцидент с Навальным мог стать следствием провокации

Западные службы могли спровоцировать ситуацию с резким ухудшением здоровья блогера Алексея Навального, чтобы обернуть ее для своей выгоды. Об этом в четверг, 3 сентября, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Нарышкин также прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который заявил, что у него есть доказательства фальсификации дела Навального. По мнению главы СВР, если Лукашенко сделал такое заявление, значит, у него были на то основания.

Накануне президент Белоруссии рассказал о записи разговора Варшавы и Берлина, перехваченного властями республики. Согласно ей, слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера не соответствуют действительности. Белорусский лидер пообещал передать запись России.