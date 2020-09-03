Пашаев заявил о готовности Ефремова выплатить небольшой моральный ущерб

Михаил Ефремов готов выплатить пострадавшей стороне небольшой моральный ущерб. Однако не всем, об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

Сын погибшего Виталий Захаров экономически не зависел отца. Значит, моральная компенсация ему не полагается, считает Пашаев. Размер моральной компенсации потерпевшей стороне адвокат попросил уменьшить до 200 тысяч рублей. Именно такую сумму готов выплатить признавший свою вину Михаил Ефремов.

Сегодня на заседании Пресненского суда Москвы актер Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП со смертельным исходом, произошедшем на Смоленской площади. Трагедия случилась 8 июня.