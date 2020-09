Трамп не сможет лишить финансирования «неугодные» города из-за Конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лишить федерального финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии, насилию и разрушениям» со стороны активистов BLM. Речь идет о Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле и Портленде. Соответствующий меморандум Белый дом распространил в среду, 2 сентября.

Перечисленные в меморандуме города находятся под управлением представителей Демократической партии США. Как объяснила «Политике Сегодня» научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко, своими заявлениями республиканец Дональд Трамп старается отгородить себя от демократов, подчеркнув, что все беспорядки происходят при их руководстве.

Собеседница ПС напомнила о попытке американского лидера в 2017 году бороться с так называемыми sanctuary cities (городами-убежищами), которые не выдают информацию о нелегальных иммигрантах. Среди них — упомянутые Нью-Йорк, Сиэтл и Портленд.

Обычно, если иммиграционная служба запрашивает сведения о нелегалах, то скорая помощь или больница такие данные предоставляет. Однако местные власти «городов-убежищ» в этом плане себя ведут достаточно независимо.

Полностью перекрыть финансирование городов, где происходит «беззаконие», главе Белого дома не удастся. Причиной тому — Конгресс, в котором большинство мест — у демократов, полагает американист.

Такого же мнения придерживаются и зарубежные юридические эксперты. Как пишет издание The Guardian, угрозы Трампа вряд ли исполнимы в полной мере, поскольку именно Конгресс распределяет денежные средства из федерального бюджета.

Власти неугодных Трампу городов отказывались от его предложений использовать Национальную гвардию при подавлении массовых протестов. По мнению Александры Филиппенко, такая позиция свидетельствует об их нежелании идти у американского лидера на поводу.

Success: Since the National Guard moved into Kenosha, Wisconsin, two days ago, there has been NO FURTHER VIOLENCE, not even a small problem. When legally asked to help by local authorities, the Federal Government will act and quickly succeed. Are you listening Portland?