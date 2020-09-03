Трамп не сможет лишить финансирования «неугодные» города из-за Конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лишить федерального финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии, насилию и разрушениям» со стороны активистов BLM. Речь идет о Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле и Портленде. Соответствующий меморандум Белый дом распространил в среду, 2 сентября.

«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в заявлении американского лидера.

Перечисленные в меморандуме города находятся под управлением представителей Демократической партии США. Как объяснила «Политике Сегодня» научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко, своими заявлениями республиканец Дональд Трамп старается отгородить себя от демократов, подчеркнув, что все беспорядки происходят при их руководстве.

«Это хороший шанс для Трампа обратить внимание на то, что губернатором или мэром Нью-Йорка является демократ. И всеми городами, где происходят протесты, управляют демократы. Отделить себя от этой ситуации. Поскольку Трамп почти четыре года у власти, сейчас он на Республиканской Конвенции старался всячески показать, что Америка, где происходит беззаконие — это не Америка Трампа, а Америка демократов», — выразила мнение Филиппенко.

Собеседница ПС напомнила о попытке американского лидера в 2017 году бороться с так называемыми sanctuary cities (городами-убежищами), которые не выдают информацию о нелегальных иммигрантах. Среди них — упомянутые Нью-Йорк, Сиэтл и Портленд.

Обычно, если иммиграционная служба запрашивает сведения о нелегалах, то скорая помощь или больница такие данные предоставляет. Однако местные власти «городов-убежищ» в этом плане себя ведут достаточно независимо.

«Мэры в этом плане ведут себя достаточно независимо. Поэтому тогда лишить sanctuary cities не получилось. Сейчас после того, что произошло в городе Кеноша, ситуация очень сложная. Мало того, что семь раз были совершены выстрелы в чернокожего [Джейкоба] Блэйка (местный житель города — прим. ред.), после этого еще два человека были убиты», — рассказала политолог.

Полностью перекрыть финансирование городов, где происходит «беззаконие», главе Белого дома не удастся. Причиной тому — Конгресс, в котором большинство мест — у демократов, полагает американист.

«Предоставление федерального финансирования в любом случае происходит через Конгресс. Конечно, некоторое Трамп сможет срезать исполнительным указом, но полностью это все равно не удастся. В силу того, что нижняя палата (Палата представителей США — прим. ред.) просто под контролем демократов», — отмечает эксперт.

Такого же мнения придерживаются и зарубежные юридические эксперты. Как пишет издание The Guardian, угрозы Трампа вряд ли исполнимы в полной мере, поскольку именно Конгресс распределяет денежные средства из федерального бюджета.

«Даже если федеральные агентства смогут найти оправдание для сокращения финансирования некоторых городов, возможно, через гранты, связанные с правоохранительными органами, любые ограничения финансирования вряд ли выдержат судебные разбирательства», — поделился с изданием экс-советник по вопросам политики в администрации Барака Обамы Сэм Бергер.

Власти неугодных Трампу городов отказывались от его предложений использовать Национальную гвардию при подавлении массовых протестов. По мнению Александры Филиппенко, такая позиция свидетельствует об их нежелании идти у американского лидера на поводу.

Success: Since the National Guard moved into Kenosha, Wisconsin, two days ago, there has been NO FURTHER VIOLENCE, not even a small problem. When legally asked to help by local authorities, the Federal Government will act and quickly succeed. Are you listening Portland? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2020

«Конечно, мэры и губернаторы городов и штатов хотят показать свою независимость. Что сами могут справиться и им не нужна помощь федерального правительства. По-человечески хотелось бы, чтобы беспорядков, поджогов и грабежей поменьше было, поэтому мне кажется, было бы правильно воспользоваться помощью Национальной гвардии в какой-то момент. Но с политической точки зрения, им важно сохранять независимость», — заключила эксперт.

Ранее Дональд Трамп заявил, что единственный способ прекратить насилие в управляемых демократами городах США, — применить силу. Об этом он написал в Twitter.

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

После убийства полицейскими Миннеаполиса афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года по США прокатились акции протеста. С июня по август в них участвовало от 15 до 26 миллионов американцев, что сделало эти выступления крупнейшими в истории США.

С новой силой протесты разгорелись 23 августа, когда сотрудник полиции в Кеноше (штат Висконсин) при задержании семь раз почти в упор выстрелил в спину местному жителю Джейкобу Блейку. Чтобы разогнать толпу, власти прибегли к силам Национальной гвардии штата. Для разгона толпы был применен слезоточивый газ. На прошлой неделе в беспорядках погибли два человека.