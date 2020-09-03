Песков прокомментировал версию Минска по ситуации с Навальным

Кремль не имеет подтверждений словам президента Белоруссии Александра Лукашенко по блогеру Алексею Навальному. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам белорусского лидера, история с возможным отравлением Навального могла быть сфальсифицирована. Лукашенко пообещал передать имеющиеся материалы по этому делу в ФСБ.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в омскую больницу. Состояние его здоровья резко ухудшилось во время авиаперелета из Томска в Москву. Омские медики два дня боролись за жизнь блогера, после чего больного спецрейсом перевели в берлинскую клинику "Шарите". Российские специалисты провели анализы, результаты которых не показали наличие у Навального отравляющих веществ.