Политолог Самонкин назвал абсурдом заявления о нападках России на Байдена

Доклад разведки США о якобы кампании РФ по очернению кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена сомнительны из-за большого числа фейков, заявил политолог и публицист Юрий Самонкин.

Таким образом президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" прокомментировал новый доклад американской структуры. Спецслужбы США создали документ под названием "Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов США, чтобы повлиять на выборы 2020 года" еще 7 июля, однако не торопились предавать его огласке из-за низкого качества. В достоверность этого материала верится с трудом, как и в намерения России вмешаться в американские выборы, передает слова Самонкина издание iReactor.

"Поэтому очередное голословное обвинение надо воспринимать как простой фактор информационной войны против России, который не будет подкреплён доказательной базой", — отметил политолог.

Согласно этому докладу, Россия якобы собирается приписывать кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену проблемы с психикой и старческую деменцию. Самонкин уверен, что такие слухи могут распускать и сами демократы, чтобы в очередной раз ударить по республиканцу Дональду Трампу и по России.