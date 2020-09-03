Адекватная реакция российских летчиков на провокации стала раздражать США

Полеты американской авиации вблизи российских границ совершаются исключительно с провокационными целями, поэтому нельзя сказать, что они являются результатом тактической ошибки командования НАТО.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Иван Коновалов – глава Центра стратегической конъюнктуры, комментируя заявление американского публициста Тома Рогана, который в своей статье для издания Washington Examiner, назвал ситуацию с успешными перехватами российскими истребителями американских военных самолетов результатом «немыслимых ошибок» командования Североатлантическим альянсом.

По словам Рогана, который для примера привел два инцидента, имевших место 28 августа 2020 года в небе над Черным и Балтийским морями, американские стратегические бомбардировщики В-52 были перехвачены истребителями Су-27 вблизи российских границ из-за серьезного тактического просчета НАТО.

Россия, по его словам, «не любит», когда самолеты ВВС НАТО совершают полеты над Калининградской областью или у ее западных рубежей, так почему же американские бомбардировщики отправляются командованием в эти полеты без сопровождения их истребителями? Ведь руководство альянса должно предвидеть насколько велик риск, что российские самолеты перехватят В-52, подчеркивает американский журналист.

В заключение своего материала Роган обращается к министру обороны США Марку Эсперу с призывом разобраться в этой ситуации, когда американские бомбардировщики и самолеты ВВС НАТО перехватываются российскими истребителями вблизи границ РФ. По словам журналиста, если командование НАТО не изменит эту ошибочную тактику, может быть нужно заменить само это командование?

Напомним, российское Министерство обороны регулярно сообщает об успешных перехватах военных самолетов ВВС стран-членов НАТО, которые совершают разведывательные полеты вблизи государственных границ РФ, каждый раз подчеркивая, что российские истребители совершают свои полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

По мнению Ивана Коновалова, которого военный эксперт высказал в эфире радио Sputnik, нет никакого смысла говорить о тактической ошибке командования НАТО, так как на самом деле все эти полеты совершаются лишь с одной целью – спровоцировать Россию, а потом ее обвинить.

«Журналист ищет в действиях НАТО и американского командования тактический и стратегический смысл – применение авиации по предназначению. Но на самом деле действия НАТО, о которых идет речь, имеют провокационный характер, — подчеркнул Коновалов. — Они проводятся для того, чтобы спровоцировать Россию, а потом это раздувать в прессе и в своих аналитических докладах. Тогда как может идти речь о тактических ошибках?».

Россия же, по словам эксперта, обязательно должна продолжать реагировать на эти провокационные полеты, и наши летчики действуют в таких ситуациях очень правильно и адекватно.