Падва назвал Пашаева и Добровинского недостойными адвокатами

Заслуженный юрист Российской Федерации Генрих Падва отметил, что действия адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в деле актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП наносят артисту вред.

Падва пояснил, что не понимает иск на один рубль, назвав его "театром и спектаклем". Он отметил, что подобные действия лишили пострадавших возможности на возмещение ущерба.

"Суд, я уверен, хватается за голову и не знает, что делать. Со всех сторон поднялся шум, совсем запутали это дело", — произнес он.

Суд 1 сентября принял решение о завершении исследования доказательств по делу об аварии со смертельным исходом, сообщает телеканал "360". Судья дела, Елена Абрамова, назначила на 3 сентября прения сторон. Ранее о ситуации с правозащитниками высказался их коллега Сергей Гроза. Он подчеркнул, что адвокаты делают происходящее "грязнее" и попросил придерживаться профессиональной этики во время работы.