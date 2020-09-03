«Сила Сибири — 2» добавит российского газа Китаю

Компания «Газпром» приступила к проектированию газопровода «Сила Сибири — 2». На селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, председатель правления и зампред совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что по магистрали в Китай можно будет отправлять 50 миллиардов кубометров газа в год.

«Мы с вами приступили к проектированию нового магистрального газопровода — "Сила Сибири — 2". Задача этого магистрального газопровода заключается в том, чтобы объединить газотранспортные системы востока и запада страны. Это, конечно же, значительно расширит возможности нашей работы и создаст дополнительные условия для газификации регионов в Восточной Сибири», — сказал Миллер.

По словам Миллера, «Газпром» договорился с правительством Монголии о создании специальной компании, которая должна будет разработать технические детали проекта и просчитать маршрут.

При этом действующий газопровод «Сила Сибири» продолжит работать.

Генеральный директор Института национальной энергетики (ИНЭ) Сергей Правосудов объяснил «Политике Сегодня», что если первая топливная артерия открыла российский газ для Китая, то «Сила Сибири — 2» в разы увеличит поставки на перспективный азиатский рынок.

«Рынок газа номер один во всем мире – это Китай. Поэтому все страны, которые имеют какие-то газовые запасы, все так или иначе стремятся туда. Поскольку Россия является обладателем крупнейших в мире запасов газа, она тоже заинтересована в сотрудничестве с Китаем в этой области. Тем более, они [Китай] наши соседи. "Сила Сибири — 2" прорабатывается уже больше десяти лет. Вот, наконец, приступили к проектированию», — рассказал эксперт.

Изначально проблемы возникли между Китаем и Монголией. Пекин не хотел, что между ним и Москвой была третья транзитная сторона. Пустить газопровод напрямую из РФ в КНР затруднительно из-за высокогорного плоскогорья Укок — узкого перешейка Горного Алтая, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Естественно, построить можно было бы аккуратно, не нанося вред памятнику природы. Но все прекрасно понимают, что это повлекло бы за собой целый ряд обвинений со стороны защитников природы. Не хотелось бы этого, конечно. Поэтому со временем Россия и Китай пришли к единому мнению, что Монголию опасаться не нужно», — объяснил Правосудов.

Газопровод «Сила Сибири» ориентируется исключительно на месторождения Восточной Сибири, то есть Якутии и Иркутской области. Новая магистраль дополнительно подключит месторождения Западной Сибири. Это позволит поставлять еще больше газа в Китай и свободно регулировать поток в зависимости от экономической ситуации в стране.

«Именно поэтому "Сила Сибири — 2" — это очень важный и нужный проект. Уровень потребления газа в Китае будет только расти, Пекин будет наращивать импорт. Нам, как самому значимому "хранителю" газа в мире, это только на руку», — подчеркнул глава Института национальной энергетики.

Планируемая протяженность магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» — 6700 километров, 2700 из которых пройдут по территории России. Алексей Миллер заявлял, что предполагаемая мощность трубы составит 50 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения, мощность «Силы Сибири» оценивается в 38 миллиардов кубометров газа в год.

Проектируемый «Газпромом» трубопровод не стоит называть «планом Б» для строящегося «Северного потока — 2», уверен Правосудов. По его словам, в мире не было ни одного прецедента, когда равнозначный по масштабам проект не был бы закончен.

«Его обязательно достроят, "Сила Сибири" здесь не при чем. Газопровод, который закончен более, чем на 90 процентов, не могут бросить. Какие бы ограничения России не ставили», — заключил эксперт.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги в Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда, в ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год.

Планировалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода замедлилось. Вашингтон, надеясь зайти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые участвуют в российско-германском проекте. Первые санкции в отношении «Северного потока — 2» были введены в 2019 году. Тогда ограничения официально прописали в Оборонном бюджете США на 2020 год. 15 июля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми ограничительными мерами.