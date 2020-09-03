13:56 3 Сентября 2020Политика
Мишустин заявил о духовной и исторической связи РФ и Белоруссии
Прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзному государству. Об этом заявил глава Кабмина России Михаил Мишустин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В частности, Мишустин отметил полную поддержку Россией суверенитета и независимости Республики Беларусь. Глава российского правительства назвал Белоруссию родной страной для нашего государства.
В ходе переговоров политики также вспомнили о духовных, исторических и языковых связях Москвы и Минска.
РИА Новости пишет, что встреча Мишустина и Лукашенко состоялась в белорусской столице в четверг, 3 сентября.