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13:56   3 Сентября 2020
Политика

Мишустин заявил о духовной и исторической связи РФ и Белоруссии

Мишустин заявил о духовной и исторической связи РФ и Белоруссии

Прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзному государству. Об этом заявил глава Кабмина России Михаил Мишустин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В частности, Мишустин отметил полную поддержку Россией суверенитета и независимости Республики Беларусь. Глава российского правительства назвал Белоруссию родной страной для нашего государства.

В ходе переговоров политики также вспомнили о духовных, исторических и языковых связях Москвы и Минска.

РИА Новости пишет, что встреча Мишустина и Лукашенко состоялась в белорусской столице в четверг, 3 сентября.

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Автор: Илья Романович
#россия #белоруссия #лукашенко #мишустин

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