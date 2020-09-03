Добровинский назвал Ефремова большим актером и маленьким человеком

Защитник семьи погибшего в смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что в процессе по делу Ефремова все было знаковым.

Адвокат семьи погибшего в смертельном ДТП, зачинщиком которого стал актер Михаил Ефремов, Сергея Захарова Александр Добровинский призвал понимать последствия, которые принесет завершение процесса по делу артиста. Он сообщил, что в нем все было знаковым: и место, где произошла авария, центр Москвы; и погибший, который оказался простым человеком; и его неподкупные родственники.

Особенно жаль, отметил юрист, что в сложившейся ситуации Ефремов оказался большим актером, но маленьким человеком. Добровинский также сообщил, что оправдательный приговор развяжет руки всем подобным "Ефремовым", которые сядут за руль в пьяном виде, и это еще раз подтверждает, что процесс является знаковым.

Некоторое время назад Михаил Ефремов сам в зале Пресненского суда Москвы признал свою вину в ДТП. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал Ефремова за его поступок. Он заявил, что ему совершенно наплевать на слова адвоката артиста, но Ефремов, по его мнению, настоящий убийца и должен сидеть в тюрьме.