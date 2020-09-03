Госдума: Навального используют для запугивания народа в Белоруссии

Скандал вокруг блогера Алексея Навального является попыткой усилить несанкционированные митинги в Белоруссии. Об этом сообщил депутат ГД РФ Руслан Бальбек.

Минская "оппозиция" не смогла собрать большую часть населения республики под свои знамена. Сейчас ситуацию с главой "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в России иноагентом) используют для запугивания граждан Белоруссии. Россию начнут выставлять как страну, которая якобы травит представителей своей "оппозиции".

Немецкие специалисты заявили, что Навального "отравили" веществом из группы "Новичок". Однако назвать точный яд медики не могут. Создатели вещества сообщают, что симптомы у блогера абсолютно не похожи на отравление "Новичком".