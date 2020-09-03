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13:38   3 Сентября 2020
Политика

В НИИ Склифосовского доложили об отсутствии ядов в анализах Навального

В НИИ Склифосовского доложили об отсутствии ядов в анализах Навального

Российские специалисты изучили анализы блогера Алексея Навального на предмет отравляющих веществ. Биоматериал блогера подробно исследовали в НИИ им. Склифосовского. Признаков яда типа "Новичок" в организме Навального не выявлено.

Об этом рассказал заведующий научным отделением НИИ Михаил Поцхверия. Его комментарий выпустил ВГТРК.

При изучении биоматериала использовался импортный масс-спектрометр, который производится в Соединенных Штатах Америки. Его особенность — электронная база данных, в которой имеются 240 тысяч наборов веществ. Все элементы включены в перечень Нацинститута стандартизации США.

Ранее доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заметил, что все высказывания об "отравлении" Навального являются домыслами. Берлин таким образом реализует свою стратегию против РФ.

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Автор: Василий Пименов
#навальный #отравление #анализы #новичок #Поцхверия

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