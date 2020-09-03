Белоруссия перехватила разговор о фальсификации речи Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о перехвате разговора между Варшавой и Берлином о том, что слова Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального были фальсификацией.

Глава Белоруссии обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину, заявив, что у него есть доказательства фальсификации речи канцлера Германии. Лукашенко уверен, что так называемое "отравление" Навального используется западом в своих интересах. Он пообещал передать запись разговора в распоряжение России.

Ранее Меркель выступила с речью, в которой объявила об отравлении блогера веществом "Новичок". Она потребовала от Москвы объяснить произошедшее с Навальным и заявила, что его хотели "заставить замолчать".

При этом есть основания полагать, что в отравлении Навального заинтересованы американские и британские спецслужбы. Военный эксперт рассказал изданию ФАН о том, что "Новичок" должен был вызвать негативные побочные эффекты у всех пассажиров самолета, а действия Берлина похожи не на реальное желание спасти жизнь человека, а на антироссийскую кампанию.