Возможные санкции против РФ из-за Навального осудили в Германии

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) не считает правильным введение экономических санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Также комитет поддерживает мнение канцлера Германии Ангелы Меркель по этому поводу. Она не приветствует попытки связать ситуацию с блогером и строительство трубопровода "Северный поток — 2".

"Мы не должны позволить, чтобы этот инцидент стал долгосрочным бременем для наших двусторонних отношений и тем самым нанес новый ущерб германо-российским бизнес-контактам", — заявили в OAOEV.