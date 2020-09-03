Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:15   3 Сентября 2020
Политика

Возможные санкции против РФ из-за Навального осудили в Германии

Возможные санкции против РФ из-за Навального осудили в Германии

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) не считает правильным введение экономических санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Также комитет поддерживает мнение канцлера Германии Ангелы Меркель по этому поводу. Она не приветствует попытки связать ситуацию с блогером и строительство трубопровода "Северный поток 2".

"Мы не должны позволить, чтобы этот инцидент стал долгосрочным бременем для наших двусторонних отношений и тем самым нанес новый ущерб германо-российским бизнес-контактам", заявили в OAOEV.

Отмечается, что Меркель по веским причинам отказалась связывать дело Навального и реализацию проекта газопровода. Реагировать новыми экономическим санкциями это худшее из возможных решений, заявил председатель OAOEV Оливер Хермес. Его слова приводит ТАСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #германия #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...