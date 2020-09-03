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13:11   3 Сентября 2020
Общество

Песков заявил о "глухоте" не слышащего позицию РФ по Навальному Запада

Песков заявил о "глухоте" не слышащего позицию РФ по Навальному Запада

Позиция Российской Федерации по вопросу инцидента с блогером Алексеем Навальным не слышна только "глухим", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Инцидент с блогером Алексеем Навальным произошел в самолете, который направлялся из Томска в Москву. Основателю признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" стало плохо на борту авиалайнера, после чего он впал в кому. Эта история может быть инсценировкой для подогрева интереса к блогеру, передает ФАН мнение политолога Леонида Крутакова со ссылкой на iReactor.

Навальный уже давно превратился в никому не интересную персону, ввиду чего скандал вокруг блогера мог быть выгоден его соратникам и зарубежным кураторам, уверен политолог.

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Автор: Илья Романович
#россия #песков #навальный #запад

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