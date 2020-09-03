Потеряв транзит из РФ, прибалты задумались о будущем Клайпедского порта

Самому крупному и важному транспортному центру Литвы – Клайпедскому порту – придется смириться с уменьшением грузопотока с Востока на Запад, если президент Белоруссии Александр Лукашенко исполнит свою угрозу и перенаправит белорусские грузы в порты России.

Об этом в интервью изданию BNS заявил экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас, который считает, что пришло время Клайпедскому порту переосмыслить свое будущее.

«Не следует ставить все инвестиционные средства на белорусскую карту, и, возможно, это будет хорошим стимулом для Клайпедского порта — подумать о своем будущем и об обеспечении конкурентоспособности другими способами», — считает экономист.

Развивая инфраструктуру порта или железных дорог в одной стране, отметил Маурицас, необходимо помнить о политической нестабильности в соседних государствах, кроме того, важно диверсифицировать деятельность, не рассчитывая слишком сильно на стабильные грузопотоки с Востока на Запад, особенно в условиях нынешнего обострения геополитической ситуации.

Даже, если не учитывать геополитический аспект, продолжает экономист, на Балтике очень велика конкуренция – Россия и Польша, например, вкладывают в развитие инфраструктуры своих морских портов большие средства. И Клайпеде нужно задуматься о том, как она может увеличить свою конкурентоспособность.

«Образцом является терминал СПГ (сжиженного природного газа), который занялся другой посторонней деятельностью. Литва довольно многого добилась распределительным контейнерным центром. Думаю, что такие проекты более перспективны и безопасны, чем зависимость от грузов с Востока на Запад», — отметил он.

В то де время, добавил Маурицас в заключение беседы, Белоруссия не сможет перенаправить из Клайпеды в российские порты абсолютно все свои грузы, тем более она не сможет сделать этого в короткие сроки.

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко в своем выступлении 1 сентября заявил, что намерен договорится с Россией о том, чтобы перенаправить все товары, которые ранее переправлялись из Белоруссии в Европу через порты стран Балтии, в российские порты.

К такой мере, по словам Лукашенко, Белоруссия прибегнет в ответ на национальные санкции, которые ранее Литва ввела против него самого и высокопоставленных белорусских чиновников.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что белорусский грузопоток обеспечивает порядка 30% поступлений в бюджет Литвы. Но с этими цифрами не согласился экономист SME Finance Александр Изгородин, который заявил, что бюджет Литвы на 70% состоит из налоговых поступлений – акцизов и НДС.

Тем не менее, проходящие через порт Клайпеды белорусские товары приносят Литве ощутимый доход. За 2019 год через него было переправлено 14,1 миллиона тонн товаров из Белоруссии, то есть белорусский грузопоток составляет 30% всего грузопотока Клайпедского порт. А еще несколько лет назад аудиторская компания Ernst & Young Baltic сообщала, что одна тонна грузов, проходящих через порт Клайпеды, приносит в бюджет Литвы доход в 11 евро.