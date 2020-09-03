Прокурор попросил суд запретить Ефремову три года водить машину

Во время судебного заседания по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова гособвинитель попросил суд запретить актеру управлять автомобилем. Прокурор считает, что ограничение нужно ввести на три года.

Прокурор Диана Галиуллина попросила Пресненский суд Москвы запретить Михаилу Ефремову управлять автомобилем. По ее мнению, ограничение нужно ввести на три года, пишет телеканал "360".

"Прошу лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года", — сказала гособвинитель.

До этого Галиуллина выступала с заявлением, чтобы народный артист, устроивший аварию с летальным исходом в центре столицы, получил 11 лет колонии общего режима.

Вечером 8 июня на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовичком. Водителя фургона, курьера Сергея Захарова, медикам не удалось спасти. Травмы оказались смертельными. Следователи установили, что актер в момент столкновения был нетрезв. Сначала актер признал свою вину, а после стал отрицать. Сегодня же он дал показания, сознавшись в причастности к ДТП с летальным исходом.