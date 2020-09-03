Переговоры российского премьера и главы Белоруссии проходят в Минске

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 3 сентября прилетел в столицу Белоруссии. Здесь премьер-министр РФ проводит встречу с президентом республики Александром Лукашенко.

Лукашенко ожидал Мишустина рядом с Дворцом независимости. Именно здесь располагается основная резиденция белорусского лидера. Президент республики и российский премьер сфотографировались на память. В настоящий момент стороны проводят переговоры. Их темы станут известны позднее.