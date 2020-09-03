Песков объяснил отношение Кремля к критике Запада по ситуации с Навальным

Власти России нейтрально реагируют на обвинения Запада из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, поскольку не видят поводов для замечаний. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представители Запада критикуют работу лечивших Навального российских врачей, однако Россия не видит оснований для этих упреков, пояснил Песков. По его словам, Правительство РФ "не склонно воспринимать" эти замечания.

Омские врачи госпитализировали Навального 20 августа. Блогер находился в критическом состоянии, медики боролись за его жизнь почти трое суток. Двумя днями позже россиянина транспортировали в Германию по требованию его семьи.