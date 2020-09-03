Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился сомнениями по поводу того, что отравление оппозиционера Алексея Навального могло бы быть кому-то выгодно.

По словам представителя Кремля, он не может ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека.

"Не думаю вообще, что кому-то это могло быть выгодно. Если просто трезво смотреть на происходящее", — отметил Песков.

Блогер Алексей Навальный почувствовал недомогание 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. В итоге лайнер экстренно приземлился в аэропорту Омска, откуда пациента госпитализировали в реанимацию.

После стабилизации состояния Навальный был транспортирован в Германию в клинику Charite. Генпрокуратура России не нашла криминальных следов в случае с блогером.