Кабмин направил почти 5 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году

Распоряжение о выделении 4,95 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Средства будут потрачены на ремонтные работы и строительство новых участков, отмечается в сообщении. В частности, кабмин направит деньги в Башкортостан, Северную Осетию — Аланию, а также в Волгоградскую, Кемеровскую, Мурманскую, Новосибирскую, Тамбовскую и Челябинскую области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.

Таким образом в субъектах улучшится транспортная ситуация, вырастет пропускная способность на действующих участках дорог, а строительство новых завершится в срок. О выделении 5 млрд рублей на развитие транспортной сети премьер-министр сообщил на заседании правительства 27 августа текущего года.