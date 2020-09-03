Налоговый сбор для пользователей «Авито» и «Юлы» раскритиковали в Госдуме

Облагать налогом мелкие сделки по продаже подержанных вещей на сервисах «Авито» и «Юла» нецелесообразно, поскольку ими зачастую пользуются люди с низким доходом, считает депутат Госдумы, первый зампред комитета по бюджету и налогам Валентин Шурчанов. По его словам, реализовать такой механизм на практике будет непросто.

«Считаю, что нельзя этого делать. У нас по квартирам было ограничение пять лет. То есть если квартира в собственности меньше пяти лет, то нужно было платить налог. В связи с этими пандемиями мы спустили до трех лет. С продажи автомобиля у нас тоже налог, если он в собственности менее трех лет. Но это все крупные вещи, на которое есть документы. С продажи пальто у нас люди будут налоги платить ? Никто не хранит чеки на туфли и пальто, нет на них документов. Как это контролировать?» — сказал депутат в разговоре с «Политикой Сегодня».

По оценке Шурчанова, россияне платят достаточно налогов. Кроме НДФЛ (налог на доходы физических лиц), взимаются налоги на имущество, земельные и транспортные сборы. Налогообложению подлежат выигрыши и доходы от вкладов и депозитов.

Парламентарий также заметил, что подержанные вещи зачастую продают люди с невысоким достатком, а у потерявших работу это становится единственным способом выжить.

«Мы и так всех захомутали уже. Давайте будем в 7 утра вставать и платить 13% подоходный налог за то, что подышали до вечера. Понимаете, сейчас многие вынуждены продавать вещи, чтобы собрать детей в школу. Какие тут могут быть налоги. Или человек потерял работу, сидит, стучит зубами, три месяца, полгода, потом думает - дай-ка я продам телевизор или еще что-то. Он же не выйдет на улицу продавать. На "Авито" система работает удобно — выложил товар, люди смотрят и покупают. Ужесточение [в этой сфере] я поддерживать не буду», — заключил парламентарий.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Минфин РФ лоббирует введение налога в 13% с продаж через онлайн-платформы «Авито», «Юла» или же соцсети. Эксперты подсчитали, что в случае одобрения инициативы, бюджет сможет дополнительно получать 80 миллиардов рублей в год. При этом специалисты прогнозируют, что главным итогом попыток государства собирать налог с б/у вещей станет бегство с онлайн-платформ значительного числа пользователей, которые будут выбирать другие площадки для сделок.

Позднее в министерстве финансов опровергли информацию о планах по внедрению налога с продаж подержанных вещей. В ведомстве подчеркнули, что доход от таких сделок, как правило, ниже, чем расходы на приобретение вещей.