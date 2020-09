Супертайфун «Майсак» обрушился на Приморье. Хроника стихии

На Приморский край обрушилась стихия. Усилившийся утром первого сентября тайфун «Майсак» в четверг наносит основной удар по южным и западным районам края.

В регионе бушует ветер с порывами до 43 м/с и сильные дожди. Штормовое предупреждение объявлено до четвертого сентября. Осадки в Приморье прогнозируются до 40 мм, а в ряде районов — до 50 мм. В заливе Петра Великого Японского моря ожидаются волны высотой 4-5 метров.

Власти Приморья разрешили остаться дома ученикам школ и воспитанникам детских садов. Вероятно, тайфун затронет Хабаровский край и Еврейскую автономную область. Подробности о наступлении стихии на юг Дальнего Востока России в материале «Политики Сегодня».

Подготовка к циклону

О том, что Приморье ожидает непогода, оперативные службы знали заранее. Утром второго сентября стало известно, что тайфун «Майсак» надвигается от Корейского полуострова в сторону Китая.

NW Pacific Ocean-NASA-NOAA Satellite Tracking Typhoon #Maysak ’s Approach to Landfall Typhoon Maysak was moving north through the East China Sea early on Sept. 2 when NASA-NOAA’s Suomi NPP satellite passed overhead and captured a visible image of the storm. https://t.co/OpN4c1ZMnA pic.twitter.com/W9TFMKreG0

МЧС не исключило, что тайфун может вызвать ураган в Приморье, скорость ветра достигнет 38 метров в секунду, а высота волн — семи метров. Так, отдыхающих попросили покинуть базы, расположенные в южной части побережья, а местных жителей призвали не покидать населенные пункты, не ставить машины в низинах, под деревьями и рекламными щитами, а также отказаться от выездов на охоту и рыбалку.

От Кореи до Приморья

Ночью тайфун перемещался вдоль Корейского полуострова. На восточном побережье Республики Корея тайфун разрушил не менее 20 домов. Так, более 2,2 тыс. человек, как сообщили спасательные службы страны, вынуждены были переместиться в убежища в провинциях Чеджудо, Канвондо, Кёнсан-Пукто и городе центрального подчинения Пусан. В общей сложности погодное ненастье повредило более 800 различных объектов. Один человек погиб.

RT @AFP: VIDEO: At least one person was killed and more than 2,000 people evacuated to temporary shelters in South Korea as a powerful typhoon churned across the peninsula, authorities said Thursday pic.twitter.com/Y3g4nvcQ0p