Супертайфун «Майсак» обрушился на Приморье. Хроника стихии

На Приморский край обрушилась стихия. Усилившийся утром первого сентября тайфун «Майсак» в четверг наносит основной удар по южным и западным районам края.

В регионе бушует ветер с порывами до 43 м/с и сильные дожди. Штормовое предупреждение объявлено до четвертого сентября. Осадки в Приморье прогнозируются до 40 мм, а в ряде районов — до 50 мм. В заливе Петра Великого Японского моря ожидаются волны высотой 4-5 метров.

Власти Приморья разрешили остаться дома ученикам школ и воспитанникам детских садов. Вероятно, тайфун затронет Хабаровский край и Еврейскую автономную область. Подробности о наступлении стихии на юг Дальнего Востока России в материале «Политики Сегодня».

Подготовка к циклону

О том, что Приморье ожидает непогода, оперативные службы знали заранее. Утром второго сентября стало известно, что тайфун «Майсак» надвигается от Корейского полуострова в сторону Китая.

NW Pacific Ocean-NASA-NOAA Satellite Tracking Typhoon #Maysak’s Approach to Landfall Typhoon Maysak was moving north through the East China Sea early on Sept. 2 when NASA-NOAA’s Suomi NPP satellite passed overhead and captured a visible image of the storm.https://t.co/OpN4c1ZMnA pic.twitter.com/W9TFMKreG0 — NASAHurricane (@NASAHurricane) September 2, 2020

МЧС не исключило, что тайфун может вызвать ураган в Приморье, скорость ветра достигнет 38 метров в секунду, а высота волн — семи метров. Так, отдыхающих попросили покинуть базы, расположенные в южной части побережья, а местных жителей призвали не покидать населенные пункты, не ставить машины в низинах, под деревьями и рекламными щитами, а также отказаться от выездов на охоту и рыбалку.

Приморский край готовится к удару «супертайфуна» «Майсак», который должен прийти в регион 3 сентября. В состояние полной готовности приведены все, в том числе резервные, подразделения спасателей МЧС.https://t.co/Li3D0ObPXi pic.twitter.com/SE5D6I76fR — Газета.Ru (@GazetaRu) September 2, 2020

От Кореи до Приморья

Ночью тайфун перемещался вдоль Корейского полуострова. На восточном побережье Республики Корея тайфун разрушил не менее 20 домов. Так, более 2,2 тыс. человек, как сообщили спасательные службы страны, вынуждены были переместиться в убежища в провинциях Чеджудо, Канвондо, Кёнсан-Пукто и городе центрального подчинения Пусан. В общей сложности погодное ненастье повредило более 800 различных объектов. Один человек погиб.

RT @AFP: VIDEO: At least one person was killed and more than 2,000 people evacuated to temporary shelters in South Korea as a powerful typhoon churned across the peninsula, authorities said Thursday pic.twitter.com/Y3g4nvcQ0p — Maximilien Moreau (Max) (@MaximilieMoreau) September 3, 2020

В это же время в юго-западных районах Приморья начались дожди.

В минувшие выходные в Приморье прошли сильные дожди, которые доставили неудобства жителям региона в ряде муниципалитетов краяhttps://t.co/7bsz1cfnaJ — DEITA (@RuDeita) September 2, 2020

Ближе к полудню в поселке Славянка на юге Приморска сильный ветер начал валить деревья. О пострадавших в населенном пункте не сообщается, однако автомобилистам стволы загородили дорогу. Чтобы расчистить образовавшиеся заторы, городские службы вооружились бензопилами.

Рекорд во Владивостоке

Во Владивостоке «Майсак» вызвал ураган рекордной силы с порывами ветра свыше 40 м/с. Такое наблюдается впервые за 50 лет. В городе ветер валит деревья и срывает крыши домов.

Тайфун «Майсак» срывает крыши строений и валит деревья во Владивостоке https://t.co/Y2WlyuCjsx pic.twitter.com/22wmRATBak — STORMnews.ru (@STORMnewsru) September 3, 2020

«Порывы ветра во Владивостоке - до 40 м/с, на мысовых метеостанциях - до 43 м/с. Во Владивостоке такой ветер отмечался только в 1931 и в 1969 годах, — сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

Кроме того, пострадал владивостокский завод Восточная верфь, расположенный на причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. От него сильный ветер оторвал плавучий док (судоремонтное сооружение для подъема из воды судна — прим. ред). Человеческих жертв нет, корабли и подводные лодки не повредились.

???? Владивосток оказался во власти мощного тайфуна «Майсак» Ураганным ветром сорвало плавучий док в бухте Улисс и снесло в сторону причала, где стояли военные корабли. Суда и личный состав не пострадали, на место происшествия направлены буксиры Тихоокеанского флота. pic.twitter.com/i7BilA3pSV — Пятый канал Новости (@5tv) September 3, 2020

Корреспонденты ТАСС отмечают, что на улицах города, несмотря на многочисленные предупреждения, по-прежнему остаются пешеходы. Губернатор края Олег Кожемяко поспешил напомнить местным жителям об опасности, подчеркнув, что только в одном Владивостоке ветер повалил более 100 деревьев.

Стоит заметить, что Приморский гидрометцентр регулярно обновляет данные об изменении погодных условий. Ветер во Владивостоке продолжает усиливаться. Его порывы уже достигают 43 м/с при нижнем значении для урагана в 33 м/с.

«Скорость ветра на мысовых метеостанциях зафиксирована порывами до 43 м/с. В самом Владивостоке порывы до 40 м/с. Это соответствует значениям урагана, то есть свыше 33 м/с», — сообщил представитель Примгидромета.

Остальным регионам — приготовиться

В Хабаровском крае активно готовятся к приближению тайфуна. Как сообщили в Дальневосточном УГМС, в южных районах края наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильные дожди, местами ливни, а также усиление ветра до 17-22 м/с.

Хабаровский край заденет тайфун «Майсак» Непогода отразится в основном на южных районах регионаhttps://t.co/3DkSO0C14w — КП - Хабаровск (@habkp) September 3, 2020

При этом после окончания тайфуна плохая погода из Хабаровска сразу не отступит. Ожидается, что выпавшие дожди приведут к кратковременным подтоплениям придворовых территорий, подъемам уровня воды в малых реках, а также размытию грунта на местных дорогах.

Тайфун «Майсак» — девятый по счету, образовавшийся над Тихим океаном в 2020 году. Он считается одним из мощнейших в этом регионе за последние годы.