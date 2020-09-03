Кулеба пообещал «последствия» для СП-2 из-за дела Навального

Ситуация с «отравлением» российского блогера Алексея Навального может оказать влияние на достройку газопровода «Северный поток-2», в число противников которого входит Украина.

Такие надежны в среду, 3 сентября озвучил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, опубликовав на своей странице в сети микроблогов Twitter соответствующую запись.

«Это не новость, что Германия настроена достроить «Северный поток-2». И не новость, что мы этому противодействуем. Но отравление Навального тоже будет иметь последствия», — написал министр.

Напомним, ранее, 2 сентября, Кабинет министров ФРГ озвучил выводы специалистов лаборатории бундесвера, которые считают, что вещество, которым был «отравлен» Алексей навальный входит в группу боевых отравляющих веществ «Новичок». При этом германское правительство добавило, что для обсуждения этой ситуации намерено связаться с Евросоюзом, НАТО и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Комментируя заявление Кабмина ФРГ, официальный представитель российского президента Дмитрий Песков, сообщил журналистам, что у России нет данных об «отравлении» Навального, а Берлин пока не поставил Москву в известность о своих выводах на этот счет.

Российское Министерство иностранных дел по этому поводу заявило, что в настоящее время ожидает ответа немецкой стороны на запрос о ситуации с Навальным, который ранее был направлен Генеральной прокуратурой РФ.

Напомним, российский блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в Омске, где Навального, впавшего к тому моменту в кому, госпитализировали в токсикореанимацию местной больницы.

Омские врачи в течение двух суток боролись за жизнь блогера, придя к выводу, что причиной ухудшения состояния здоровья пациента было вызвано резким понижением сахара в крови, которое привело к нарушению обмена веществ.

При этом в ходе проведенных исследований омские врачи не выявили в моче и крови Навального никаких следов ядов.

Через два дня российские власти выделили медицинский самолет для перевозки находившегося в тяжелом состоянии Навального в Германию для прохождения дальнейшего лечения в берлинской клинике Шарите. Изначально немецкие медики поставили блогеру диагноз – отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, которое вызвало нарушение работы нервной системы.

На прошлой неделе депутат Государственной Думы Евгений Федоров, комментируя ситуацию с Навальным, назвал ошибкой решение членов семьи блогера перевести его на лечение в германскую клинику «Шарите», которая, по его словам, не столько лечит людей, сколько занимается политическими играми.