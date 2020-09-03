Расовое противостояние в Кеноше сменилось на предвыборное

После того, как пострадавший от погромов город Кеноша (штат Висконсин) посетил главный представитель Республиканской партии США Дональд Трамп, туда же поспешил и демократ Джозеф Байден. Телеканал CNN передает, что оппонент нынешнего президента в предвыборной гонке намерен нанести визит в охваченную протестами Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.) Кеношу в четверг, 3 сентября 2020 года.

«Джо Байден посетит Кеношу, штат Висконсин, где стрельба полиции в 29-летнего Джейкоба Блейка вновь вызвала протесты по поводу расовой несправедливости, в четверг, сообщила его предвыборная кампания. Байден и его жена Джилл Байден проведут общественное собрание в Кеноше, чтобы объединить американцев для исцеления и решения проблем, с которыми мы сталкиваемся», — сообщает CNN.

Слово президента

За два дня до этого, 1 сентября, в город приезжал Дональд Трамп. Мэра Кеноши — демократа Джона Антарамяна — 45-й американский президент поспешил назвать «дураком», который отдал город «радикальным анархистам». По мнению главы Белого дома, за разгромленными магазинами и стрельбой на улицах стоит именно Демократическая партия.

«Я думаю, многие сегодня смотрят на города, которыми управляют демократы, и испытывают омерзение. Они видят, что происходит, и не верят, что все это происходит в нашей стране. Я сам не верю. Одна из причин, почему я сегодня еду — это успех в закрытии города, который бы просто сожгли дотла», — сказал Трамп перед тем, как сесть в самолет до Кеноши.

Американский лидер прошелся по пустым улицам Кеноши в сопровождении полицейских и журналистов. Пообщавшись с бизнесменами на фоне их разрушенных магазинов, Трамп пообещал «помочь» каждому пострадавшему предпринимателю.

Позже на пресс-конференции, президент как мог помог и местным журналистам: он позволил всем присутствующим в зале снять защитные маски, если они «вызывают дискомфорт». После чего, Трамп огласил меры поддержки, которые позволят восстановить пострадавший город и продолжить борьбу с активистами BLM:

«Мы выделим один миллион долларов вам, правоохранителям Кеноши, чтобы у вас были дополнительные деньги для работы. Также я выделяю четыре миллиона долларов для помощи малому бизнесу, чьи здания подожгли или сожгли. Мы также направим 42 миллиона долларов для охраны порядка в штате, в том числе на прямую поддержку стражей порядка, на дополнительных прокуроров для наказания преступников и на поддержку жертв преступлений».

На следующий день в Twitter Трамп назвал свою поездку в Висконсин «очень успешной», не забыв «уколоть» оппонента из Демократической партии:

«Джо Байден не на стороне правоохранительных органов, и это было совершенно очевидно во время моей очень успешной вчерашней поездки в Кеношу. Мы быстро решили проблему, и это было очень высоко оценено жителями Висконсина. Джо Байден не знал бы, с чего начать!».

Игра на чувствах

После продуктивного и многообещающего визита республиканца Трампа в Кеношу, демократу Байдену будет действительно трудно совершить «очень успешную» поездку в Висконсин. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» высказал член-корреспондент Академии Военных наук, политолог-американист Сергей Судаков.

Как и любое место, где происходят значительные для информационного поля события, Кеноша стал настоящей предвыборной ареной, где сталкиваются интересы нынешнего главы Белого дома и кандидата на президентское кресло. Шансов у последнего получить одобрение жителей, считает эксперт, в разы меньше, чем у Трампа.

«Кеноша стала местом, которое буквально притягивает к себе взгляды всех СМИ. А Байден по вопросам беспорядков и митингов стал очень сильно проигрывать. Ведь в начале протестов BLM демократ поддержал толпу, и это сработало в его сторону. Но со временем все поняли, что поддержав толпу, Байден поддержал беззаконие. И на фоне этого Трамп стал сильно выигрывать, объясняя, что преступление порождает другое преступление. И что теперь может предложить Байден, который в начале лета кричал "ребята, мы демократы, выходите и отстаивайте свои права"? У него очень сложная ситуация», — объяснил Судаков.

Американист усомнился, что кандидат в президенты от демократов сможет предоставить модель, которая примирит враждующие стороны. Байден предпочитает давать обещания в то время, как Трамп последовательно решает определенные проблемы, полагает Судаков. И при всем неодобрении со стороны почти половины американцев, нынешний президент в части протестов в Кеноше берет верх над Демократической партией.

«По большому счету, Байдену сейчас нужно "переобуться в воздухе" и показать, что он по-настоящему тяжеловес в большой политике. А вместо этого он пытается "оттоптаться" на земле, которую уже посетил Трамп. Для демократа это неправильное турне. Трамп – действующий президент. Он дает реальное финансирование и реальную поддержку людям. Для Байдена поездка в Кеношу – это просто кейс, чтобы раскритиковать все действия главы Белого дома», — добавил политолог.

Единственный козырь, который может разыграть Байден в Кеноше – это посещение семьи погибшего афроамериканца Джейкоба Блейка. Дональд Трамп этого не сделал, и здесь представитель Демократической партии попытается сыграть на сострадании к родственникам убитого, уверен Сергей Судаков.

Напомним, беспорядки в городе Кеноша начались после того, как 23 августа 2020 года полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот направлялся к своей машине. Правоохранители посчитали, что мужчина намерен достать оружие. Блейк не подчинился приказам остановиться, в результате чего полицейские расстреляли мужчину на глазах его детей, которые, по сообщениям местных СМИ, находились на заднем сидении автомобиля.

После инцидента губернатор штата Тони Эверс направил в город подразделения Национальной гвардии. В результате действий протестующих погиб один человек.

Ранее массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда надевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание, а позже скончался в реанимации.