Суд Москвы приостановил производство по иску Дерипаски к Навальному

Рассмотрение иска о защите деловой репутации бизнесмена Олега Дерипаски к блогеру Алексею Навальному приостановлено. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Судья Ольга Никонова удовлетворила соответствующее ходатайство представителя Навального, а юрист истца возражать не стал. Основанием для "заморозки" производства стал тот факт, что блогер сейчас находится на лечении в берлинской клинике и не может согласовать правовую позицию по делу.

Адвокат Алексей Мельников, представляющий интересы Дерипаски ранее объяснил, что поводом для подачи иска послужили ролики на YouTube. Навальный в них утверждает, что компании бизнесмена якобы получали господдержку на нерыночных условиях. Предприниматель требует, чтобы Навальный опроверг эту информацию и выплатил символическую компенсацию в 1 рубль.