Минфин России не планирует облагать налогом продажи на Avito

Средства массовой информации распространили недостоверные данные о намерении Министерства финансов РФ обложить налогом торговлю на интернет-площадках. Ведомство не предлагает вводить новые сборы для пользователей Avito и прочих сервисов.

Опубликованные в СМИ заявления о планах ввести оплату НДФЛ для интернет-сделок не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Минфин РФ не предлагает вводить новые налоги в секторе торговли подержанными вещами. Такая инициатива может привести к повышению расходов пользователей Avito, "Юлы" и ряда других платформ.

Недостоверные данные о проработке новой инициативы стали появляться в Сети утром 3 сентября. Журналисты утверждали, что новые правила позволили бы ежегодно пополнять федеральный бюджет на 80 млрд рублей.