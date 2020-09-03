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11:44   3 Сентября 2020
Экономика

Минфин России не планирует облагать налогом продажи на Avito

Минфин России не планирует облагать налогом продажи на Avito

Средства массовой информации распространили недостоверные данные о намерении Министерства финансов РФ обложить налогом торговлю на интернет-площадках. Ведомство не предлагает вводить новые сборы для пользователей Avito и прочих сервисов.

Опубликованные в СМИ заявления о планах ввести оплату НДФЛ для интернет-сделок не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Минфин РФ не предлагает вводить новые налоги в секторе торговли подержанными вещами. Такая инициатива может привести к повышению расходов пользователей Avito, "Юлы" и ряда других платформ.

Недостоверные данные о проработке новой инициативы стали появляться в Сети утром 3 сентября. Журналисты утверждали, что новые правила позволили бы ежегодно пополнять федеральный бюджет на 80 млрд рублей.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #налоги #торговля #минфин рф

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