Гапоненко объяснил, как отразился на Латвии транзитный разворот России

Антироссийская политика Латвии нанесла болезненный удар по экономике этой страны, обернувшись массовой потерей рабочих мест на железной дороге и в морских грузовых портах.

Об этом во время прошедшего накануне в Медиагруппе патриот онлайн-эфира рассказал профессор Александр Гапоненко – глава Института европейских исследований.

Объем проходящего через Латвию грузопотока только в прошлом, 2019-м, году сократился на 35%, напомнил эксперт.

«Соответственно, сокращено такое же количество рабочих, трудившихся в порту, без разницы, русских или латышей — руководство порта не проводило политику этнической дискриминации», — подчеркнул Гапоненко.

Кроме того, он отметил, что железнодорожный сектор всегда в странах Прибалтики был русскоязычным, так как специалистов-железнодорожников готовили в центре СССР. А поскольку транзит упал совсем, и в результате антироссийских санкций, и в результате того, что Россия перенаправили грузопотоки через свои собственные порты, сокращения в этой сфере исчисляются тысячами.

Призывы отдельных латышских политиков перестать дискриминировать русскоязычное население и вытеснение русского языка из всех сфер жизни, а также нормализовать отношения с Москвой, чтобы восстановить разорванные в последние годы взаимовыгодные экономические связи, не были услышаны правящей верхушкой Латвии.

«Игра на этнической розни, которую осуществляют США и Великобритания, позволяет правящей элите действовать вопреки интересам всего населения и в том числе латышей. Они сознательно губят латышский транзит», — считает политолог.

В заключение своего выступления Гапоненко допустил, что в результате недавних событий, когда Латвия на официальном уровне начала оказывать поддержку белорусской оппозиции, которая пытается организовать в своей стране государственный переворот, ее порты могут остаться и без транзита из Белоруссии.