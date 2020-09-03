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12:22   3 Сентября 2020
Весь мир

Гапоненко объяснил, как отразился на Латвии транзитный разворот России

Гапоненко объяснил, как отразился на Латвии транзитный разворот России

Антироссийская политика Латвии нанесла болезненный удар по экономике этой страны, обернувшись массовой потерей рабочих мест на железной дороге и в морских грузовых портах.

Об этом во время прошедшего накануне в Медиагруппе патриот онлайн-эфира рассказал профессор Александр Гапоненко – глава Института европейских исследований.

Объем проходящего через Латвию грузопотока только в прошлом, 2019-м, году сократился на 35%, напомнил эксперт.

«Соответственно, сокращено такое же количество рабочих, трудившихся в порту, без разницы, русских или латышей — руководство порта не проводило политику этнической дискриминации», — подчеркнул Гапоненко.

Кроме того, он отметил, что железнодорожный сектор всегда в странах Прибалтики был русскоязычным, так как специалистов-железнодорожников готовили в центре СССР. А поскольку транзит упал совсем, и в результате антироссийских санкций, и в результате того, что Россия перенаправили грузопотоки через свои собственные порты, сокращения в этой сфере исчисляются тысячами.

Гапоненко объяснил, как отразился на Латвии транзитный разворот России

Призывы отдельных латышских политиков перестать дискриминировать русскоязычное население и вытеснение русского языка из всех сфер жизни, а также нормализовать отношения с Москвой, чтобы восстановить разорванные в последние годы взаимовыгодные экономические связи, не были услышаны правящей верхушкой Латвии.

«Игра на этнической розни, которую осуществляют США и Великобритания, позволяет правящей элите действовать вопреки интересам всего населения и в том числе латышей. Они сознательно губят латышский транзит», — считает политолог.

В заключение своего выступления Гапоненко допустил, что в результате недавних событий, когда Латвия на официальном уровне начала оказывать поддержку белорусской оппозиции, которая пытается организовать в своей стране государственный переворот, ее порты могут остаться и без транзита из Белоруссии.

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Автор: Александр Люблинский
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