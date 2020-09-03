Джигурда: Ефремов признал вину в суде под давлением

Участнику смертельного ДТП Михаилу Ефремову пришлось признать свою вину под давлением и угрозами. Таким мнением поделился российский шоумен Никита Джигурда.

В случае непризнания вины артисту угрожали заключением в тюрьме сроком на восемь лет, заявил Джигурда. Он также уверен, что Ефремова подставили противодействующие российскому правительству силы, чтобы тем самым нанести вред президенту России.

Актер Михаил Ефремов в начале июня на своем джипе столкнулся с автомобилем, что привело к смерти водителя. ДТП произошло на Садовом кольце в Москве. Экспертиза выявила в крови артиста наличие алкоголя и наркотических веществ. Следователи завели уголовное дело, а Ефремова посадили под домашний арест.