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11:27   3 Сентября 2020
Армия

Washington Examiner назвало "немыслимую" ошибку НАТО при перехвате В-52

Washington Examiner назвало "немыслимую" ошибку НАТО при перехвате В-52

Российские летчики, успешно перехватившие военные самолеты США, вскрыли "немыслимые ошибки" НАТО. Об этом в среду, 2 сентября, заявил эксперт Том Роган. Обозреватель поделился своими мыслями о недавнем инциденте на страницах Washington Examiner.

В своей статье Роган проанализировал два перехвата бомбардировщиков ВВС США российскими истребителями Су-27 над Балтийским и Черным морями в период с 28 августа. По мнению эксперта, НАТО допустила немыслимые ошибки и серьезный тактический просчет.

Дело в том, что Москва контролирует ситуацию с полетами НАТО вблизи Калининграда и западной границы. Поэтому в Североатлантическом альянсе должны были предвидеть риск перехвата, выделив в сопровождение бомбардировщиков истребители. Но они решили не делать так, отметил журналист.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #нато

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