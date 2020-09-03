Washington Examiner назвало "немыслимую" ошибку НАТО при перехвате В-52

Российские летчики, успешно перехватившие военные самолеты США, вскрыли "немыслимые ошибки" НАТО. Об этом в среду, 2 сентября, заявил эксперт Том Роган. Обозреватель поделился своими мыслями о недавнем инциденте на страницах Washington Examiner.

В своей статье Роган проанализировал два перехвата бомбардировщиков ВВС США российскими истребителями Су-27 над Балтийским и Черным морями в период с 28 августа. По мнению эксперта, НАТО допустила немыслимые ошибки и серьезный тактический просчет.

Дело в том, что Москва контролирует ситуацию с полетами НАТО вблизи Калининграда и западной границы. Поэтому в Североатлантическом альянсе должны были предвидеть риск перехвата, выделив в сопровождение бомбардировщиков истребители. Но они решили не делать так, отметил журналист.