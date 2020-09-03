Добровинский иронично отнесся к признанию Ефремова в суде

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова прокомментировал признание вины Михаилом Ефремовым. Актер во время суда признал свою вину в смертельном ДТП.

В столичном Пресненском суде начались прения по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Обвинение попросило справедливого наказания для обвиняемого.

Адвокат семьи погибшего Захарова Александр Добровинский в интервью "ПолитЭксперту" отметил, что ход сегодняшних прений предугадать невозможно. По его словам, сложно говорить об удовлетворении после признания вины Ефремовым.

"Когда человека приперли к стенке, и в результате теперь я виноват и извините, – это немножко позерство", — считает адвокат.

Актер Михаил Ефремов 8 июня на джипе вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автофургоном, водитель которого позже скончался в больнице.

В крови Ефремова после ДТП в ходе экспертизы обнаружили алкоголь и следы запрещенных веществ. В отношении артиста следователи завели уголовное дело, сейчас он находится под домашним арестом. Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы, пишет телеканал "360".