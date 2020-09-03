Обвинение потребовало 11 лет заключения для Ефремова

Прокурор потребовал 11 лет заключения в колонии общего режима для актера Михаила Ефремова, который стал участником автомобильной аварии с летальным исходом 8 июня.

Заседание по прениям сторон проходит в Пресненском суде Москвы 3 сентября. По мнению обвинения, актер страдает хроническим алкоголизмом, а также органическим расстройством личности. Актер подтвердил, что был в нетрезвом состоянии в день аварии.

Суд принял во внимание слабое здоровье артиста и другие смягчающие обстоятельства. Однако прокурор настаивает на заключении подсудимого в колонии, поскольку только изоляция от общества способна исправить подсудимого, полагает обвинение.