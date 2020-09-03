"Мы за прозрачность": трансвеститы пришли высказаться по делу Ефремова

Группа трансвеститов пришла к зданию Пресненского суда, высказавшись о произошедшей трагедии на Садовом кольце столицы. Водитель службы доставки Сергей Захаров получил несовместимые с жизнью травмы после столкновения с актером Михаилом Ефремовым.

Инцидент произошел 3 сентября. Группа трансвеститов отметила, что они верят в честность и прозрачность судебного заседания, которое проходит в текущий момент, сообщает РЕН ТВ, публикуя кадры.

Они пояснили, что если суд докажет виновность деятеля искусства, то он должен получить соответствующее наказание за свои действия. Сегодня планируется провести прения сторон, а также озвучить предполагаемое наказание для обвиняемого.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что считает Ефремова "убийцей". Также он пояснил, что надеется на справедливый приговор для виновника произошедшей трагедии.