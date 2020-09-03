"Газпром" начал работать над "Силой Сибири — 2"

Российская энергетическая компания "Газпром" начала работы по проектированию газопровода "Сила Сибири — 2". Об этом председатель правления организации Алексей Миллер заявил в ходе селекторного совещания.

Перспективный газопровод "Сила Сибири — 2" должен объединить газотранспортные системы востока и запада России, а также обеспечить новые возможности для экспорта энергоресурсов в Китай. Работа над проектированием объектов уже ведется, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Алексея Миллера.

В рамках деятельности на востоке страны "Газпром" намерен повысить уровень газификации российских регионов, а также начать разработку нового трубопровода, который пройдет по территории Монголии. Совместное предприятие сможет открыть новые направления для поставок газа в регионе.