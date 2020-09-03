День Суркова. Творческий променад экс-помощника президента оценили поэты

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков уже пробовал себя в прозе в 2009 году, но выпущенный тогда роман «Около ноля» подписал псевдонимом, а в авторстве признавался только в личных беседах. От собственных стихов же отнекиваться не стал, более того — на страницах «Русского пионера» главный редактор и негласный биограф Владимира Путина Андрей Колесников разместил даже фото госдеятеля.

Опубликованное в сентябрьском номере журнала стихотворение Владислава Суркова вызвало противоречивую реакцию в среде профессиональных литераторов — одни хвалят свободолюбивые вирши, другие ругают за отсутствие художественной ценности.

Поэт, драматург, автор пьес для Вахтанговского театра и стихов для мюзиклов Ника Симонова в разговоре с «Политикой Сегодня» с печалью вспоминает режимных советских поэтов, тексты которых были сплошь ура-патриотическими. На их фоне творчество теперь уже бывшего помощника российского президента выглядит смелым поступком.

«Если свободолюбивый текст пишет человек, имеющий отношение к власти — это сильная позиция», — считает девушка.

Упоминание кокаина, по мнению поэта, прием в стиле Шнурова, отказавшегося комментировать публикацию Суркова в «Русском пионере». Но внимание Симоновой привлекла другая строчка стихотворения.

«"Пустыня свобода" — интересный образ. Все мы жаждем, ищем свободы, а находим лишь пустыню», — философствует драматург.

Однако произведение государственного деятеля столкнулось и с жесткой критикой. Так, «прошелся» по тексту создатель Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова Влад Маленко.

«Этот стишок скорее текст к рок-зарисовке «Агаты Кристи». В нем мало художественной ценности. Даже в сотку Филатов Феста такое бы не попало», — убежден связавший жизнь с поэзией режиссер.

Тем не менее Маленко уверен, что автор разбираемых строф обладает «грибоедовским хирургическим умом», готовым к супер-памфлетам, подобным «Горе от ума». И с улыбкой перечисляет предшественников творческого политтехнолога.

«Многие политики грешили стихами. Это для них, наверное, являлось неким отвлечением от приземленного течения жизни, — размышляет поэт. — Сталин писал интересные стихи в юности. Андропов тихонько писал».

Команда организаторов Филатов Феста рада, что власть имущие сами обращаются к поэзии, но считает, что лучше бы те поддерживали молодые дарования. Что же до правой руки президента — возможно, Владислав Сурков для того и ушел с государственной службы, чтобы с головой погрузиться в творчество. Тем более, что двери «Русского пионера» для «регулярного автора» (так написано в анонсе к стихотворению) всегда открыты.