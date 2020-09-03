История провокации. Как Charlie Hebdo смеялся над мусульманами и де Голлем

В Париже начался суд над исламистами, которые организовали теракт в редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года. Причиной послужили опубликованные изданием карикатуры на пророка Мухаммеда. Спустя пять лет после трагедии руководство журнала решило вновь показать рисунки, вскоре после публикации которых погибли 12 человек.

«Эти рисунки теперь принадлежат истории, и историю не переписать и не стереть. <…> Все основания, которые нам могут противопоставить — это лишь политическая или журналистская трусость. Хотим ли мы жить в стране, которая гордится тем, что имеет свободную и современную демократию, и в то же время отказывается утверждать свои глубочайшие убеждения? С нашей стороны, об этом не может быть и речи», — говорится в официальном обращении редакции.

История Шарли

Charlie Hebdo был основан в 1969 году и издавался как еженедельная газета на базе сатирического журнала Hara-Kiri. Издание просуществовало всего год: в 1970-м его закрыли из-за грубой шутки в адрес умершего президента Франции Шарля де Голля. Человек-символ французской революции подарил будущему журналу первую скандальную славу и имя.

23 ноября 1970 года и вышел первый номер сатирического журнала Charlie Hebdo (в названии содержится аллюзия на предысторию его существования). К 1981 году издание потеряло популярность, но возродилось вновь в 1992-м. Для его редакции не существует запретных тем: своими карикатурами художники высмеивают ведущих политиков, общественные движения, религиозные святыни и мировые тренды.

Больше всего журнал иронизирует над исламом. Оскорбленные многочисленными карикатурами в адрес своей религии мусульманские общины искали защиту у Фемиды, но та встала на сторону французов: в 2008 году Charlie Hebdo выиграл судебный процесс, доказав, что шутливые изображения пророка Мухаммеда ничем не отличаются от других провокационных тем.

К примеру, в 2006 году журнал опубликовал «Манифест двенадцати». В этом тексте радикальную трактовку ислама назвали современным «тоталитаризмом»:

«Победив фашизм, нацизм и сталинизм, мир сталкивается с новой глобальной угрозой тоталитарного типа — исламизмом. Мы призываем к сопротивлению религиозному тоталитаризму, к утверждению свободы, равенства возможностей и светскости для всех», — писали в Charlie Hebdo.

Взрывной характер

Подобная политика сатирического издания привела к человеческим жертвам. 7 января 2015 года в редакцию Charlie Hebdo ворвались братья Саид и Шериф Куаши. В руках у них были чешские автоматы CZ Sa vz. 58, а за спинами – помповые дробовики и пистолеты-пулеметы. Художница Коринн Рей, которая под угрозами смерти помогала террористам попасть в здание, вспоминала:

«Их французский был безупречен. Они заявляли, что из "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ – прим. ред.)».

Шериф и Саид убили в общей сложности 12 человек, одним из которых был случайный горожанин, которых изначально подсказал боевикам дорогу к редакции. Также 11 человек в критическом состоянии были доставлены в реанимацию.

Братьев Куаши ликвидировали спустя два дня, 9 января, когда те оказали сопротивление спецназу в местечке Даммартен-ан-Гоэль недалеко от Парижа. Предварительно правоохранители задержали несколько человек, которые обеспечили террористов «Аль-Каиды» оружием.

Инцидент, унесший жизни 12 французских художников и журналистов, взволновал общественность. 11 января 2015 года по всей стране прошли марши под лозунгом Je suis Charlie («Я – Шарли» – франц.). Участники выкрикивали лозунги в поддержку свободы слова. Всего в тот день по Франции промаршировало больше трех миллионов человек.

Повторение - мать учения

Номер Charlie Hebdo от второго сентября 2020 года вышел с переизданными карикатурами на пророка Мухаммеда, которые пять лет назад стали последней каплей для радикальных исламистских группировок. В этот же день в Париже стартовал судебный процесс над 14 членами «Аль-Каиды», которых подозревают в организации теракта 2015 года.

Слушания будут длится 49 дней, окончательный вердикт подсудимым вынесут присяжные. По мнению многих французских политологов и журналистов, процесс имеет важное символическое значение. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в своем Twitter напомнил слова, объединившие французов пять лет назад: «Я — Шарли».

Большинство французов поддержали решение вновь опубликовать карикатуры с пророком Мухаммедом. Ежедневная французская газета Le Figaro со ссылкой на Французский институт общественного мнения пишет, что 59% жителей страны положительно относятся к рисункам Charlie Hebdo в адрес центральной фигуры ислама.

Заведующий отделом Ближнего и Среднего Востока Института восточных рукописей РАН, исламовед Станислав Прозорев объяснил, что новые теракты после заново опубликованных карикатур предсказать невозможно. Нападение на редакцию в 2015 году стало результатом напряжения во французской мусульманской общине, которое копилось не одно десятилетие.

«Во Франции живет очень много мусульман, которые очень трепетно относятся к своей религии. И их недовольство копилось не то, чтобы годами и десятилетиями, а столетиями. И нужно понимать, что если в стране проблема с восприятием проблемы ислама, то, конечно, нужно действовать осторожно. Но, в целом, ни один закон не запрещает рисовать подобные карикатуры. Они же не призывают к расправе над исламистами. Тут нет границы. Нельзя запретить одну карикатуру и разрешить другую», — заявил исследователь.

В беседе с «Политикой Сегодня» Прозорев подчеркнул, что мусульман никак не должны оскорблять рисунки сатирического журнала, которые высмеивает «все на свете», от политиков до мировых трендов.

«На политиков и другие категории населения рисуют карикатуры. Почему же на пророка Мухаммеда нельзя рисовать? Резонанс в обществе уже зависит от самого общества, тут дело не в рисунках. В разных странах на обложки Charlie Hebdo с пророком Мухаммедом будут разные реакции», — добавил исламовед.

По результатам опроса Французского института общественного мнения, которые опубликовала Le Figaro, 69% опрошенных мусульман по-прежнему считают ошибкой публикацию изображений с пророком Мухаммедом. Они называют рисунки Charlie Hebdo «пустой провокацией».

Суд на боевиками «Аль-Каиды» должен был состояться в марте 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса.