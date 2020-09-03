Актер Ефремов признал себя виновным в смертельной аварии

Артист Михаил Ефремов признал вину в ДТП, повлекшем смерть человека. Соответствующее заявление он сделал в Пресненском суде Москвы.

Перед началом прений сторон актер отметил, что не спал несколько ночей и решил признать свою вину, при этом деталей он не уточнил. Два дня назад суд завершил исследование доказательств по делу. Прокурор подчеркнул, что удалось достоверно установить хронологию аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце на глазах у множества свидетелей. Выйдя из бара, Ефремов не вызвал такси и не заказал услугу трезвого водителя, а сознательно сел за руль машины, что и привело к трагедии.

Ефремов уже признавал вину в ходе предварительного следствия, но потом отказался от своих слов, так как был сильно пьян и "ничего не помнит". Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.