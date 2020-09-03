Российские врачи зафиксировали менее пяти тысяч носителей COVID-19 за сутки

Российские медики за минувшие сутки зафиксировали 4995 новых носителей коронавируса в 83 субъектах России. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции в четверг, 3 сентября.

По информации российского оперштаба, почти 24% выявленных пациентов с COVID-19 не имели клинических проявлений болезни. Всего за минувшие сутки скончались 114 человек. Между тем полностью выздоровели более 5,7 тысячи человек.

Согласно последним данным, в России количество пациентов с коронавирусом превысило 1 млн человек. Из них более 820 тысяч россиян полностью выздоровели. С начала вспышки COVID-19 скончались более 17 тысяч человек.