Вассерман указал на «очевидный способ», как РФ сможет победить диктат США

Победить в информационной войне с Соединенными Штатами Америки можно, и для этого нужны всего три вещи – это деньги, деньги и еще деньги.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал известный журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, по словам которого, для победы информационной войны с США нужно развивать свой интернет, а для этого нужно очень много денег.

При этом Вассерман согласился со словами Павла Дурова о том, что 96% населения планеты находится в зависимости от тех, кого для них выбрали 4% людей, живущих в Штатах.

Это стало возможным благодаря интернету, считает Вассерман, так как всемирная паутина управляется глобальными корпорациями, но Россия может справиться с их диктатурой.

«Для этого надо, грубо говоря, создавать свой интернет. Вкладываться в раскрутку поисковых систем, сопоставимых с Google и по эффективности, и по общему объему накопленной информации, — объяснил аналитик. — Для этого надо создавать или раскручивать из числа уже существующих, вроде RuТube, хостинги, сопоставимые с YouТube по объему информации и по удобству ее поиска. Это все достижимо, но требует денег и времени».

Также Вассерман добавил, что победу в информационной войне можно сравнить с победой в обыкновенной войне, для которой, как следует из подходящего высказывания итальянского аристократа Джана Джакомо Тривульцио, нужны именно эти три вещи – деньги, деньги и деньги.

В настоящее время западные корпорации выигрывают как минимум одно сражение информационной войны, напомнил Вассерман. Только ха последнее время видеохостинг Youtube заблокировал десятки российских и украинских каналов, на которых освещались украинская, сирийская и другие актуальные темы, в том числе каналы «Россия 24 Крым», ФАН, «Anna News», «Ньюсфронт» и «Царьград».

При чем канал «Царьград», а также связанные с ним «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел» были заблокированы без возможности восстановления.

Кроме того, в социальной сети Facebook и сети микроблогов Twitter были удалены более 300 аккаунтов российского происхождения.

Напомним, ранее в беседе с ФАН Анатолий Вассерман заявил, что информационная война, которую США ведут против России, является инструментом во внутренней борьбе между Республиканской и Демократической партиями США.