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10:39   3 Сентября 2020
Экономика

Нефть Brent подешевела до минимума с 21 августа

Нефть Brent подешевела до минимума с 21 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре опустилась в ходе торгов на лондонской бирже ICE на 1,2% и достигла отметки в 43,9 доллара за баррель.

В последний раз цена на этот сорт падала ниже 44 долларов 21 августа текущего года. Нефть WTI с поставками в октябре торгуется на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на уровне 41,51 за баррель, что соответствует показателям предыдущей сессии. Накануне данные контракты подешевели до минимума с 7 августа.

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Автор: Яна Либерман
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