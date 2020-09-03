Нефть Brent подешевела до минимума с 21 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре опустилась в ходе торгов на лондонской бирже ICE на 1,2% и достигла отметки в 43,9 доллара за баррель.

В последний раз цена на этот сорт падала ниже 44 долларов 21 августа текущего года. Нефть WTI с поставками в октябре торгуется на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на уровне 41,51 за баррель, что соответствует показателям предыдущей сессии. Накануне данные контракты подешевели до минимума с 7 августа.