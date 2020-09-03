«Сильная Россия» оценила идею Минпромторга отменить книгу жалоб

Прежде чем отменять обязательную «Книгу жалоб и предложений», нужно ввести новые механизмы контроля качества розничной торговли, считает эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам Янис Юкша. Такое мнение он высказал в беседе с «Политикой Сегодня», комментируя предложение Минпромторга РФ.

«Я готов согласиться с Минпромторгом. Наверное, жалобные книжки стоит отменить. Сколько вы бы не писали этих жалоб и предложений, никто, к сожалению, на них не реагирует. Что касается розничной торговли, то ситуация стала более цивилизованной по сравнению с нулевыми, но далека от идеала. Новоявленные лавочники творят чудеса: цена на кассе пробивается не та, которую мы видим на ценнике. К сожалению, это уже становится неким правилом», — рассуждает эксперт.

Юкша напомнил, что цена является важным условием договора купли-продажи (оферты). Его нарушение влечет за собой ответственность. Зачастую товары не соответствуют заявленным в рекламе характеристикам, продолжил эксперт. В связи с этим контроль над розничной торговлей просто необходим:

«Контроль может быть другой. Но он необходим. Все, что касается розничной купли-продажи, тут даже уважаемые бренды и лейблы — "Метро", "Ашан" и т.д., к сожалению, пытаются ввести нас в заблуждение. Необходимо разработать иные механизмы контроля, прежде чем отменять старые и хоть как-то действующие», — заключил собеседник издания.

Ранее Минпромторг РФ счел устаревшим и неэффективным требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений. В ведомстве предложили покупателем использовать цифровые сервисы и «горячую линию» Роспотребнадзора для коммуникации с магазинами.

«В современную цифровую эпоху для быстрой коммуникации продавца с потребителем сформировались новые, более эффективные каналы. Это и социальные сети, и мессенджеры, и отзывы на маркетплейсах и на сайтах магазинов, отзывы в онлайн геоинформационных системах, блогах и так далее», —говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

Отзывы потребителей о клиентском опыте благодаря современным технологиям теперь носят публичный характер, что, как отмечают в ведомстве, стимулирует предпринимателей предоставлять обратную связь клиентам по поводу покупки или услуги в самые короткие сроки.

Требование о жалобных книгах не вошло в проект новой редакции правил розничной торговли, который Минпромторг опубликовал для общественного обсуждения на федеральном портале проектов правовых актов. Документ разработан в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». В июле правительство РФ приняло постановление о признании ряда законов в сфере защиты прав потребителей утратившими силу с 1 января 2021 года.