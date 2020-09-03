Пашаев рассказал о признании вины Ефремовым

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что его клиент сегодня признает свою вину.

Актер Михаил Ефремов, который стал зачинщиком смертельного ДТП в Москве, признает свою вину. Об этом в четверг, 3 сентября, рассказал правозащитник артиста Эльман Пашаев. По словам юриста, Ефремов заявил, что он "артист народа" и будет нести наказание, которое ему выберет народ.

Добавим, слушание по делу о смертельной аварии, зачинщиком которой стал Михаил Ефремов, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, проходит в четверг, 3 сентября, в Пресненском районном суде Москвы. Сегодня должны состояться прения сторон.

Творческая элита стала защищать актера. Ситуацию прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. По словам Соловьева, любая поддержка в этом случае может иметь одну единственную форму — сочувствие и побуждение артиста к раскаянию.