Россия обошла Турцию в рейтинге качества элит

Российская Федерация превзошла Турцию по уровню качества элит и заняла 23-е место в рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты исследования Московской школы управления "Сколково" и Университета Санкт-Галлена в Швейцарии.

Авторы доклада составили его на основе разработанного ими индекса качества элит. Он отражает степень совокупного воздействия влиятельных людей на общество. Рейтинг составлен с учетом различных показателей, таких как модели перераспределения благосостояния.

"Элиты, обладающие позитивной силой развития, имеют наивысшее качество, а элиты низкого качества заметно тормозят развитие своих стран", — говорится в документе.

Сингапур занял первое место с показателем 68,5 балла. Россия указана в списке на 23-й позиции. Ее показатель составляет 48,9 балла, пишет РИА Новости. Турция находится на 28-м месте рейтинга (43,3 балла).