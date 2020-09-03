Россияне хотят работать четыре дня в неделю

Интернет-портал, предоставляющий услуги по подбору персонала и поиску работы, «Работа.ру» опросил более трех тыс человек, чтобы выяснить, сколько дней в неделю хотели бы работать и отдыхать россияне, и как часто люди берут отпуска на работе.

На вопрос о необходимом количестве выходных дней в неделю большинство респондентов (60%) отметили, что два дня вполне достаточно. Однако 36% опрошенных указали, что хотели бы отдыхать больше — три раза в неделю. Остальные 4% участников исследования считают, что рабочую неделю надо сократить до двух-трех дней и менее.

Более длительный отдых от работы в виде отпуска 48% респондентов берут раз в год. Четверть опрошенных (26%) ответили, что уходят в отпуск раз в полгода или чаще.

Только 6% участников исследования заявили, что могут работа без отпуска полтора-два года, а 10% — более двух лет. Еще 10% опрошенных указали, что вообще не берут длительные перерывы и отпуска.

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий добавил, что в 2019 году в РФ активно обсуждали сокращение рабочей недели до четырех дней. Оказалось, что работодатели не готовы к такому решению.

Согласно данным другого исследования сервиса, 61% российских работодателей урежут зарплату сотрудников, если сократится рабочая неделя. Аналогично поступили бы и компании.

«В текущем исследовании мы видим, что уже больше трети жителей России хотели три дня выходных и четырех-дневную рабочую неделю. В некоторых сферах бизнеса сокращение рабочей недели или рабочих часов действительно возможно, но есть и другие варианты, которые помогут сделать работу в компании более комфортной», — сказал Владимир Корицкий.

По его словам, работодатель может предложить сотруднику несколько дней в неделю трудиться удаленно из дома. Это повысит мотивацию сотрудников и взаимопонимание между топ-менеджментом компании и командой, не исключил Корицкий.