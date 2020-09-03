Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене налога на транспорт

Законопроект об отмене транспортного налога в России внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Об этом сообщила пресс-служба одного из инициаторов идеи, главы комитета ГД РФ по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Соавторами инициативы являются глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, а также депутаты Алексей Диденко, Андрей Свинцов, Дмитрий Свищев, Александр Курдюмов и сенатор Сергей Леонов.

Главной несправедливостью налога на транспорт является независимость от срока эксплуатации автомобиля и других характеристик. Транспортный налог одинаков для обладателей электромобилей и бензиновых машин, что вызывает социальную напряженность среди автомобилистов.