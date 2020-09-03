Кент: США продолжают вести переговоры по Белоруссии с Россией

Россия и США продолжают вести переговоры по ситуации в Белоруссии. Об этом сообщил заместитель помощника главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Отношения между странами могут еще больше ухудшиться в случае "открытого силового вмешательства" Москвы в ситуацию с Белоруссией, заявил Кент. Он напомнил, что взаимоотношения в последние годы были сложными, и они "могут стать еще хуже". По словам Кента, "естественным посредником" между государственными властями Белоруссии и оппозиционными силами является ОБСЕ, сообщает ТАСС.

Президентские выборы в Белоруссии закончились 9 августа. По официально опубликованной информации ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,10% голосов избирателей, его главный соперник Светлана Тихановская — 10,12%. Начиная с вечера 9 августа, в Белоруссии проходят митинги и протестные акции.